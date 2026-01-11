Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a Eskişehirspor- Anadolu Üniversitesi karşılaşmasının sonunda siyah-kırmızılı camia katkıları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir'den ayrılmaya hazırlanan Vali Hüseyin Aksoy, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanan Eskişehirspor - Anadolu Üniversitesi müsabakasını yerinde izledi. Maç sonrası Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, şehre ve takıma verdiği desteklerden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Karşılaşma sonrasında ise Başkan Ulaş Entok, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Hüseyin Aksoy ile bir araya gelerek veda etti. Vali Aksoy, görev süresi boyunca Eskişehirspor'un yanında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken; kulüp yönetimi ise Aksoy'a yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR