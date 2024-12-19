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Vali Hamza Aydoğdu, Halk Günü Toplantıları ile Vatandaşların Sorunlarını Dinliyor

Vali Hamza Aydoğdu, Halk Günü Toplantıları ile Vatandaşların Sorunlarını Dinliyor
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, halkın sorunlarını ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlediği 'Halk Günü' toplantılarına devam ediyor. Toplantıda 51 vatandaşın istek ve sorunlarına çözüm arayışında bulunulurken, Vali Aydoğdu, devletin vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında başvuruda bulunan 51 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu.

Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Ardından sorunun çözümü veya talebin yerine getirilmesi için hazır bulunan il müdürlerine gerekli talimatları verdi. Kapımız herkese açık diyen Vali Aydoğdu, "Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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