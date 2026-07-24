Haberler

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasi ve doğru bilgiye erişimdeki önemini vurgulayarak, sansürün kaldırılışının dönüm noktası olduğunu belirtti. Tüm basın mensuplarının bayramını kutlayan Vali, görevleri başında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının halkın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri olduğunu belirterek, görevini özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasının Türk basını açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Basın; halkın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunan ve demokrasimizin güçlenmesinde önemli bir rol üstlenen temel kurumlardan biridir. Toplum adına gerçeğin peşinden giden, kamu yararını gözeterek görev yapan basın mensuplarımız, üstlendikleri sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir.

24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması, Türk basını açısından önemli bir dönüm noktası olmuş; özgür, tarafsız ve ilkeli haberciliğin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu anlamlı gün, basın özgürlüğünün, ifade hürriyetinin ve halkın haber alma hakkının demokratik toplum düzeni için taşıdığı değeri bir kez daha hatırlatmaktadır.

Doğruluk, tarafsızlık, etik değerlere bağlılık ve kamu yararını esas alan bir anlayışla görev yapan basın mensuplarımız; toplum ile kamu kurumları arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak ilimizin ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Zonguldak'ta görev yapan basın çalışanlarımız da her türlü şart altında fedakarca çalışarak halkımızın doğru bilgiye ulaşması için büyük gayret göstermektedir.

Basınımızın, meslek ilkelerine bağlı kalarak kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, doğru, güvenilir ve objektif habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın basın mensuplarımızın çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesine, basın özgürlüğünün güçlenmesine ve mesleğin saygınlığının artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Zonguldak'ta görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, mesleğini büyük bir emek ve özveriyle sürdüren tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız çöp olabilir

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı

Festivali kana buladılar! Yaralılar var
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Homeros'un destanlarındaki antik tekne Troya Müzesi'nde

Dünyanın konuştuğu destanın gemisi, o ilimizde yeniden hayat buldu
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var