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Vali Gül, İETT kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Vali Gül, İETT kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İETT otobüsünün duvara çarptığı kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara ileten Vali Gül, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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