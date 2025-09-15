Haberler

Vali Eşinden Türk Anneler Derneği'ne Ziyaret

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Filiz Pasin, yapılan çalışmaları aktardı ve Çiftçi'ye teşekkür etti.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Azime Çiftçi, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şube Başkanı Pasin, Çiftçi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Pasin, Türk Anneler Derneği olarak anne baba ve çocukların sağlıklı, eğitimli, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi aile birliğinin korunması, vatana faydalı bireyler olarak yetişmesinde destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
