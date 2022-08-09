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Vali Epcim; "Sene sonuna kadar asfaltsız köy bırakmayacağız"

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Vali Epcim; 'Sene sonuna kadar asfaltsız köy bırakmayacağız'

Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Merkez ve ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirilmesi planlanan proje ödeneklerinin planlaması ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Cüneyt Epcim, birçok köyün alt yapısının tamamlandığını ve sene sonuna kadar tüm köylerin köy içi asfalta kavuşacağını belirterek yaptığı açıklamada; "Köy altyapılarında rekorları kıracağımız bir yılın içerisindeyiz, yeter ki etkin ve verimli bir şekilde kaynaklarımızı kullanalım. Köydes kaynaklarımız, iç işleri bakanlığımızın, iller bankasının ve çevre şehircilik bakanlığımızın çeşitli destekleri bizlerle oldu. Bu sene Allah'ın izniyle asfaltsız köy bırakmayacağız ama ömür biter yol bitmez çalışmalar devam edecek Özel idaremizin performansını artırarak çalışmalarına devam etmesi çok önemli, yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını ve Bayburt insanımıza büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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