Vali Eldivan: 'Valiler, milletvekilleri, muhtarlar gelip geçici; hizmet kalıcı'

Bayburt'ta muhtarlara yönelik valilik organizasyonuyla iftar programı düzenlendi. Programda muhtarlarla bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini, makamların geçici, görevlerin kalıcı olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız bizim elimiz, kolumuzdur" dedi.

Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında, duaların edilmesinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Programda konuşan Vali Eldivan, devletin vatandaşa en iyi hizmeti ulaştırma gayreti içinde olduğunu ifade etti. Görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Eldivan, valilerin, milletvekillerinin ve muhtarların gelip geçici olduğunu, ancak hizmet anlayışının kalıcı olduğunu söyledi.

Bayburt'un köklü bir medeniyet mirasını yaşattığını dile getiren Eldivan, kentin insan yapısı ve bin yıllık kültür dokusuyla Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Bayburt'un "Anadolu'nun pınarı ve kalbi" olduğunu ifade eden Eldivan, şehrin tarihi ve kültürel kimliğiyle öne çıktığını belirtti.

Eldivan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin İslam coğrafyasında güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Eldivan, ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Eldivan, programa katılan tüm muhtarların ramazan ayını tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı