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Vali Mahmut Demirtaş, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

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Vali Mahmut Demirtaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıs gazileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Vali Demirtaş, konuşmasında gazilere teşekkür ederek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini vurguladı ve şehitlere rahmet diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıs gazileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde konuklara hitap eden Vali Demirtaş, "Bilinmelidir ki, üzerinde yaşadığımız bu topraklar, şüheda toprağı, gaziler otağıdır. Sonsuza kadar da böyle kalacaktır. Bundan 50 yıl önce Kıbrıs'a barış, huzur, güven ve istikrar götüren sizlerin taşıdığı bu ruh, Allah'ın izniyle bugün de sarp bir kale misali dimdik ayaktadır. Bize düşen bu ruhu beslemek, daha da güçlü hale getirmektir. Genç nesli, evlatlarımızı milli ve manevi değerlerimizin ışığında yetiştirmektir. Kıbrıs Barış Harekatı gibi milletimizin hafızasında yer eden hadiselerin idrakini sağlamaktır. Ancak bu sayede bu coğrafyada ilelebet var olabilir, varlığımızı sürdürebiliriz. Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Kıbrıs şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnet duygularımı ifade ediyorum. Hepinize sağlıklı ömürler diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs Barış Harekatı Mahmut Demirtaş Kıbrıs Yerel Politika Haberler

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