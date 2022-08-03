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Vali Çuhadar, Kur'an kurslarında öğrencilerle bir araya geldi

Vali Çuhadar, Kur'an kurslarında öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, okulların yaz tatili dönemine girmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu yaz Kur'an kurslarını gezerek çocuklarla bir araya geldi.

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, okulların yaz tatili dönemine girmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu yaz Kur'an kurslarını gezerek çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların ve gençlerin dini eğitim almaları noktasında büyük bir öneme sahip olan yaz Kur'an kursları, Adıyaman'daki tüm cami ve Kur'an Kurslarında devam ediyor.

Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar'la birlikte Adıyaman İl Müftülüğü bünyesindeki Mehmet Kırçalı kız ve erkek Kuran Kursunu ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Vali Mahmut Çuhadar, çocuklarla sohbet ederek okudukları duaları dinledi. Geçtiğimiz Haziran ayında başlayan yaz Kuran Kursları ile birlikte Adıyaman'daki Camilerde çiçekler açıldığını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Yaz dönemi ile birlikte çocuklarımız boş zamanlarını kuran öğrenerek değerlendiriyor. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın çift kanatlı kuş misali bir taraftan pozitif ilimlerle mücehhez olurken diğer taraftan milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet aşkıyla gönülleri coşan insana hizmeti kutsal sayabilecek bir nesil yetiştirmektir. Çocuklarımızı güzel bir şekilde yetiştiren ve onlara güzel şeyler öğreten kuran kursu hocalarımıza, imamlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar daha sonra kuran kursunu gezerek, öğrencilere çeşitli hediyeler ile katılım belgelerini verdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Mahmut Çuhadar Kuran-ı Kerim Adıyaman Yerel Haberler

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