Vali Çiftçi, TCDD 9. Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları) 9. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Vali Çiftçi, TCDD 9. Bölge Müdürü Yunus Yeşilyurt'tan bir brifing aldı. Brifing kapsamında gerçekleştirilen sunumda TCDD 9. Bölge Müdürlüğünün kuruluşuyla ilgili yapılan çalışmalara ve Müdürlüğün yürüttüğü projelere yer verildi. Vali Çiftçi, brifingin ardından TCDD 9. Bölge Müdürlüğüne ait iş yerlerini ve Erzurum Gar Müzesi'ni gezdi. - ERZURUM