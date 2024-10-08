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Vali Çiftçi, TCDD 9. Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Çiftçi, TCDD 9. Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TCDD 9. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Yunus Yeşilyurt'tan brifing aldı. Ziyaret kapsamında yapılan projeler hakkında bilgi aldı ve Erzurum Gar Müzesi'ni gezdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları) 9. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Vali Çiftçi, TCDD 9. Bölge Müdürü Yunus Yeşilyurt'tan bir brifing aldı. Brifing kapsamında gerçekleştirilen sunumda TCDD 9. Bölge Müdürlüğünün kuruluşuyla ilgili yapılan çalışmalara ve Müdürlüğün yürüttüğü projelere yer verildi. Vali Çiftçi, brifingin ardından TCDD 9. Bölge Müdürlüğüne ait iş yerlerini ve Erzurum Gar Müzesi'ni gezdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çiftçi Yeşilyurt Erzurum Tcdd

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