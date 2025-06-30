Vali Çiftçi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Vefatının 7. Yıl Dönümünde Andı

Vali Çiftçi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Vefatının 7. Yıl Dönümünde Andı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İslam Bilimi Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının 7. yıl dönümünde bir anma mesajı yayınlayarak, Sezgin'in bilim tarihine katkılarından ve ilim ahlakından bahsetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İslam Bilimi Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının 7. yıl dönümünü vesilesiyle bir anma mesajı yayınladı.

Vali Çiftçi, yayınladığı mesajda; İslam bilim tarihine ömrünü vakfeden, insanlığa örnek bir çalışma disiplini ve ilim ahlakı bırakan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 7. yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle andıklarını ifade ederek, " Merhum Prof. Dr. Sezgin, Batı merkezli bilim tarihi anlayışına karşı, Müslüman bilim insanlarının insanlık medeniyetine yaptığı katkıları belgeleriyle ortaya koymuş; bu alanda yüzlerce esere imza atmıştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in "İnsan için ancak çalıştığı vardır." ayetini hayatının pusulası yapan Sezgin, Frankfurt'ta kurduğu "Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü" ve ardından İstanbul'da açılan "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile ilim dünyasına kalıcı eserler kazandırmıştır. Bilimi bir dava şuuru ve medeniyet bilinciyle ele alan, bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalar ve kaleme aldığı eserlerle dünyanın önemli otoritelerinden biri olarak kabul edilen Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'i bir kez daha rahmetle anıyor; ilmi önceleyen, araştırmaya ve üretmeye gönül veren tüm bilim insanlarını saygıyla selamlıyorum" dedi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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