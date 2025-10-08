Haberler

Vali Çiftçi, Nüfus Müdürlüğü'nde Brifing Aldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifingde, nüfus olaylarına ilişkin istatistikler ve Türk vatandaşlığına dair veriler paylaşıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek Kurum Müdürü Akın Kul'dan çalışmalarla ilgili brifing aldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından Vali Çiftçi'ye verilen brifingde, 1 Ocak- 7 Ekim 2025 tarihleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve 20 İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından tescil edilen nüfus olaylarına ilişkin, Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, adres beyanı ile ilgili işlem istatistikleri, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport istatistikleri, İlin yerleşik nüfusu T.C. kimlik kartı istatistiği, Türk vatandaşlığı başvuru istatistiği ile ilgili sayısal veriler paylaşıldı.

Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
