Vali Çiftçi, İsmail Kahraman ile Hatıralarını Paylaştı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Velhasıl Sohbetleri" programında, uzun süre birlikte çalışma imkanı bulduğu 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile ilgili hatıralarını paylaştı.

Vali Çiftçi, Kahraman'ın hem devlet hem de millet adamı kimliğiyle kendisine örnek olduğunu, birlikte geçirdikleri çalışma döneminin mesleki hayatına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Programda, Kahraman'ın nezaket anlayışını, misafirperverliğini ve çalışma disiplinini yansıtan çeşitli hatıralar aktaran Vali Mustafa Çiftçi; toplantılardaki sohbetlerin samimiyeti, hassas konuların fıkra ve hikayeler aracılığıyla incelikle açıklanması ve misafirleri uğurlamada gösterilen zarafetin kendisinde derin izler bıraktığını belirtti. Bu yaklaşımın, devlet adamlığında iletişim ve üslubun önemini gösteren değerli bir örnek olduğunu vurguladı.

Vali Çiftçi, ayrıca, İstanbul ziyaretlerinden birinde Kahraman'ın ikamet ettiği "Emanet Apartmanı" isminin kendisine hayatın geçiciliğini ve sorumluluk bilincini hatırlattığını dile getirdi. Kahraman'ın, hangi ortamda olursa olsun hesabı mutlaka kendisinin ödeme konusundaki hassasiyetinin ise, onun misafir anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi.

Sorular üzerine Çiftçi, Kahraman'ın 65 yılı aşan hayat ve devlet tecrübesinin, Milli Türk Talebe Birliği'nden Bakanlık ve Meclis Başkanlığı görevlerine uzanan geniş bir birikim oluşturduğunu; bu tecrübeden yararlanmanın kendisi açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Kahraman'ın sahip olduğu bilgelik, olaylara derinlikli bakış açısı ve yönlendirici tutumunun, kendisi için her zaman kıymetli bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.

Vali Mustafa Çiftçi, İsmail Kahraman'dan öğrendiği birçok davranış ve prensibi bugün görevinde uygulamaya devam ettiğini, kendisiyle irtibatlarının sürdüğünü ve gerektiğinde onun tecrübelerine başvurarak istişarede bulunduğunu dile getirerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM