Hastalara moral ziyareti

Hastalara moral ziyareti
Güncelleme:
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Servisteki tüm odaları tek tek dolaşan Vali Çiftçi, tedavi gören vatandaşlar ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında bölüm doktorlarıyla da görüşen Vali Çiftçi, her bir vatandaşın tedavi süreci ve genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Hasta ve yakınlarıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Çiftçi, moral ve motivasyonun tedavi sürecindeki önemine dikkat çekerek tüm hastalara acil şifalar diledi. - ERZURUM

