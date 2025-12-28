Haberler

Kısmet'ten Vali Çiftçi'ye tatlı takip

Kısmet'ten Vali Çiftçi'ye tatlı takip
Güncelleme:
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, down sendromlu Kısmet Pala ile gerçekleştirdiği samimi sohbet ve hediye verme anını duyurdu. Kısmet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sosyal medya üzerinden kutladı ve Vali Çiftçi, ziyaretinde ona hediyesini takdim etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, down sendromlu Kısmet Pala'yı ziyaret ederek samimi ve neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kısmet Pala, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bu kez yüz yüze değil, sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajla hatırlattı ve esprili bir ifadeyle, "Valim, hediyem nerede?" demişti.

Bu içten mesajı karşılıksız bırakmayan Vali Çiftçi, Şenkaya ilçesi ziyaret sırasında Kısmet'e hediyesini verdi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Bu güzel diyalog, sevginin, samimiyetin ve tebessümün hiçbir engel tanımadığını bir kez daha gösterdi" denildi. Sosyal medyada o anlara ait video yoğun bir ilgi ve beğeni topladı. - ERZURUM

