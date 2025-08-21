Vali Çiftçi'den şehit ailesine ziyaret

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1996 yılında Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Mevlüt Gençoğlu'nun baba ocağını ziyaret etti.

Şehidin babası Mehmet Gençoğlu, annesi Dilşah Gençoğlu ve kardeşleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, aileyle bir müddet sohbet ederek şehide rahmet diledi.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Harun Akpınar eşlik etti. - ERZURUM