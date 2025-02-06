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Vali Çiftçi, Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda İncelemelerde Bulundu

Vali Çiftçi, Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda İncelemelerde Bulundu
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tamamlanma aşamasındaki Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda çeşitli yetkililerle birlikte incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, tamamlanma aşamasındaki Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi'ye Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş, Mimar Berna Zeynal, İnşaat Yüksek Mühendisleri Ömer Ebren, Bahattin Özdemir, Makine mühendisi Osman Yılmaz eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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