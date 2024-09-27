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Vali Çiftçi, Bacaklarını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

Vali Çiftçi, Bacaklarını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuşu Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Siirt'in Eruh İlçesinde 2012 yılında mayına basarak iki bacağını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Yahya Kemal Çalayır'ı evinde ziyaret etti ve ona akülü sandalye hediye etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Siirt'in Eruh İlçesinde 2012 yılında mayına basarak iki bacağını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Yahya Kemal Çalayır'ı evinde ziyaret ederek, akülü sandalye hediye etti.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Mustafa Çiftçi Jandarma erzurum Sağlık Siirt Yerel Yaşam Eruh

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