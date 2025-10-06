Vali Çiftçi, 1974 Model Chevrolet ile Nostaljik Şehir Turu Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, 1974 model klasik araçla şehir turu attı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, otomotiv tarihinin nadide parçalarından biri olan 1974 model Chevrolet Belair ile sonbaharda Erzurum sokaklarında nostaljik bir tur gerçekleştirdi. O anlar valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Yoğun ilgi gören paylaşımda, "1974-1990 yılları arasında Erzurum Valiliği tarafından makam aracı olarak kullanılan Belair, bugünkü sahibi İsmail Buğra Turgut'un elinde adeta zamana meydan okuyor. Döneminin ruhunu, emeğini ve zarafetini yansıtan Impala'da aynı zamanda 1970'lerin hatıralarına geri dönmek de mümkün" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM