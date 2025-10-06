Haberler

Vali Çiftçi, 1974 Model Chevrolet ile Nostaljik Şehir Turu Yaptı

Vali Çiftçi, 1974 Model Chevrolet ile Nostaljik Şehir Turu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, 1974 model klasik Chevrolet Belair ile Erzurum sokaklarında nostaljik bir tur gerçekleştirdi. Tur, sosyal medya hesaplarında paylaşılarak büyük ilgi gördü.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, 1974 model klasik araçla şehir turu attı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, otomotiv tarihinin nadide parçalarından biri olan 1974 model Chevrolet Belair ile sonbaharda Erzurum sokaklarında nostaljik bir tur gerçekleştirdi. O anlar valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Yoğun ilgi gören paylaşımda, "1974-1990 yılları arasında Erzurum Valiliği tarafından makam aracı olarak kullanılan Belair, bugünkü sahibi İsmail Buğra Turgut'un elinde adeta zamana meydan okuyor. Döneminin ruhunu, emeğini ve zarafetini yansıtan Impala'da aynı zamanda 1970'lerin hatıralarına geri dönmek de mümkün" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük sürpriz! Türkiye'de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti

Büyük sürpriz! Türkiye'de 7 maçta 5 kez kazanan hoca istifa etti
İade etmek istedi, parmağından oldu! Çupra ile adam dövdüler

İade etmek istedi, parmağından oldu! Çupra ile adam dövdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.