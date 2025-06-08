Ardahan Valisi, Kurban Bayramı'nda Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti

Ardahan Valisi, Kurban Bayramı'nda Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek ile birlikte Kurban Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında Vali Çiçek, şehitlerin aileleriyle sohbet ederek, onların vatan için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmamak gerektiğini vurguladı ve devletin her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek ile birlikte, Kurban Bayramı vesilesiyle, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Çiçek, eşi Berna Çiçek ile birlikte, ziyaretler kapsamında, vatanın ebedi bekası uğruna canlarını siper eden şehit yakınlarından, Şehit Erkan Göktaş, Şehit Tuncay Polat, Şehit İnan Akçam, Şehit Turhan Şentürk, Şehit Ziyattin Kılıç, Şehit Maksut Aktaş, Şehit Muzaffer Çelik, Şehit Engin Türe, Şehit Hakkı Çelik'in Değerli Aileleri ve Kıymetli Gazimiz Yener Göydemir'i ziyaret etti.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Çiçek ve Berna Çiçek, "Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hakkı hiçbir zaman ödenemez. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, bizlere emanet edilmiş en değerli miraslardır. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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