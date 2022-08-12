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Vali Çicek: "Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Huzuru ve Güvenliği"

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Vali Çicek: 'Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Huzuru ve Güvenliği'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla kurulan güven timleri, vali yardımcısı ve ilçe kaymakamları tarafından denetlendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla kurulan güven timleri, vali yardımcısı ve ilçe kaymakamları tarafından denetlendi.

Vali Gökmen Çiçek, "Güven timlerimizin faaliyet sahasında yapmış olduğu çalışmalar, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ve ilgili kurum amirleri tarafından denetlenmek suretiyle, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği noktasında ne gerekiyorsa yapılacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi. Vali Çiçek; "Vermiş olduğumuz talimatla, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya tarafından Osmanlı Sokağında bulunan görevlilerimiz, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan tarafından, Kazancılar Çarşısı görevlilerimiz, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay tarafından Yeraltı Çarşısı görevlilerimiz denetlenmiştir ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" diye konuştu.

Denetlemeler sırasında görüşlerine başvurulan esnaf ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

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