Vali Canbolat'tan mesleki eğitime yakın takip

Aydın Valisi Yakup Canbolat, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Zeynep- Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında okul bünyesinde yer alan uygulamalı eğitim alanlarını gezen Aydın Valisi Yakup Canbolat öğrencilerle bir araya geldi. Mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmasının önemine dikkat çekilen ziyarette, turizm alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Okul yönetimi tarafından da Vali Canbolat'a öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanmasına yönelik yapılan çalışmalar ve sektör iş birlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Canbolat'a ziyaret sırasında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit eşlik etti. - AYDIN