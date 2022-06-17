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Vali Canbolat muhtarları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Canbolat muhtarları dinledi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mustafakemalpaşa'daki muhtarlarla sorun ve taleplerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mustafakemalpaşa'daki muhtarlarla sorun ve taleplerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi.

Mustafakemalpaşa'daki 131 muhtarın mahallelerinde yaşadıkları başlıca sorunlar, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantıda masaya yatırıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda dün düzenlenen muhtarlar toplantısına Vali Canbolat'ın yanı sıra Kaymakam Ahmet Altıntaş, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, Bursa Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, il ve ilçe daire müdürleri ile birlikte Mustafakemalpaşalı muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan 2 saatlik toplantıda, kurumlar tarafından Mustafakemalpaşa'nın merkez ve kırsal mahallelerinde yapılan ve devam eden çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında sunum yapıldı.

Daha sonra muhtarlar, mahallelerinin sorun ve taleplerini ileterek, çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulundu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafakemalpaşa Yakup Canbolat Bursa Yerel Haberler

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