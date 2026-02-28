Haberler

Vali Canbolat: "Karanlık zihniyetin hortlatmasına asla izin vermeyeceğiz"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

28 Şubat darbesinin 29'ncu yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat, açıklamalarda bulundu. Karanlık zihniyetin tekrar hortlamasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Vali Canbolat, açıklamasında "28 Şubat post-modern darbesini 29. yılında lanetliyorum, kınıyorum. Millet iradesine vurulmaya çalışılan darbe, yine milletimizin iradesiyle tarihin karanlığına gömülmüştür. Bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
