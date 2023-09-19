Vali Çakır, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Gaziler Günü münasebetiyle şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Muş Valisi Avni Çakır, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz şunu bilin ki, siz bu unvanı alana kadar ailenizin bir ferdiydiniz. Ama artık 85 milyonun kardeşisiniz, annesisiniz, babasısınız" dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi konuk evinde düzenlenen yemekte Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Vali Avni Çakır, devlet olarak şehitlerin ve gazilerin yaptığı fedakarlığın farkında olduklarını dile getirerek, "Şu an burada bir insanın dünyada sahip olabileceği en büyük unvanlardan, payelerden birisiyle tanıştınız, bu unvana kavuştunuz. Sizler, şehit annesi, şehit babası oldunuz, şehit yakını oldunuz, gazi oldunuz, gazi yakını oldunuz. Bunlar bir insanın evladına, torunlarına, yarınlara taşıyacağı en büyük payelerden bir tanesi. Bu, vatan için görevini en iyi şekilde en fedakar bir şekilde yaptığının da bir göstergesidir. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz şunu bilin ki, siz bu unvanı alana kadar ailenizin bir ferdiydiniz. Ama artık 85 milyonun kardeşisiniz, annesisiniz, babasısınız. Şehitlik unvanına, gazilik unvanına sahip olmak, bu vatan için verilebilecek en anlamlı fedakarlıklardan bir tanesidir. Devletimiz her daim sizin bu ülke için, bu bayrak için yapmış olduğunuz fedakarlığın farkında. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm bakanlarımız, biz sahada valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, tüm kurum amirleri hepimiz sizin emrinizdeyiz. Bu sözle söylemiyoruz, gerçekten de biz, sizlerden bir tanesini gördüğümüz zaman kendi annemizi, kendi babamızı, kendi kardeşimizi görmüş gibi hissediyoruz. Zaten böyle bir ve bütün olamazsak, bu süreçteki birliğimizi, beraberliğimizi güçlü tutamazsak zaten bu ülkenin ayakta kalmasını sağlayamayız" dedi.

Vali Çakır, Türkiye'nin 7 düvele karşı mücadele ettiğini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyet devleti, işte bu birlik, bütünlüğünü paylaşarak, kenetlenme ruhu sayesinde, bugün içeride ve dışarıda 7 düvele karşı güçlü duruşunu devam ettirmektedir. Dünyada bizden başka hiç kimse bu kadar kuşatılmış, iç ve dış tehditlere karşı dik duramazdı. 10 binlerce şehit verdik. O yüzden bizlerin birliği, beraberliği, devletimizin bekası noktasında çok önemli. Siz şehit ve gazi ailelerimizin morallerinin çok yüksek olması çok önemlidir. En ufak bir ihtiyacınızda hiç çekinmeden gelin. Her kademedeki kamu görevlisinin kapısını çok rahatlıkla çalabilirsiniz. Ne mutlu ki hem Muş'ta, çalıştığım yurdun dört bir yanında şehit ailelerinin, şehitlerimizin aziz ruhuna yaraşır bir şekilde, kahraman gazilerimizin ailesi de gazilerimize yaraşır bir davranış içerisindedir. Allah'a şükür ki devletimizin şehitlerimizin ailelerini ve hayattaki gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Onların hem ekonomik, hem sosyal ihtiyaçlarına koşuyor. İnşallah bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi hep beraber sürdüreceğiz. Daha çok bir araya geleceğiz. Kaynaşmamızı, bütünleşmemizi arttıracağız. Şehitlerimiz, Allah'ın izniyle cennette bizlere şefaatçi olacaktır. Şehitlerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz boşuna şehit olmadı. Bu vatanın birliğini, bütünlüğünü korumak için şehit oldu. Vatan da aynen bayrak gibi, Kur'an-ı Kerim gibi kutsaldır. Bu vatanın bir karış toprağını vermemek için canlarını feda ettiler. Bu vatanın bütünlüğüne karşı olan saldırılara karşı durarak canlarını feda ettiler. Yine gazilerimiz bu düsturla hareket ettiler. Bu 2 paye arasında hiçbir fark yok" şeklinde konuştu. - MUŞ