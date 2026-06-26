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Vali Bozkurt özel güvenlik heyetini kabul etti

Vali Bozkurt özel güvenlik heyetini kabul etti
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Emniyet Amiri Serpil Güney ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Özel Güvenlik Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Emniyet Amiri Serpil Güney ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette, özel güvenlik görevlilerinin kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin temini noktasındaki önemli katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ÖZEL GÜVENLİK HAFTASI DOLAYISIYLA ZİYARET

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Emniyet Amiri Serpil Güney ve beraberindeki heyet, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'u ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde, özel güvenlik personelinin yürüttüğü görevler ve kamu güvenliğine sunduğu katkılar ele alındı.

KAMU DÜZENİNE KATKILARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyarette, özel güvenlik görevlilerinin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların güvenliğinin temini ve güvenlik hizmetlerinin desteklenmesi noktasındaki rolü değerlendirildi. Özel güvenlik personelinin, kamu kurumları, özel alanlar ve toplumsal yaşamın farklı noktalarında önemli sorumluluklar üstlendiği ifade edildi.

VALİ BOZKURT'TAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE KUTLAMA

Vali Dr. Önder Bozkurt, tüm özel güvenlik personelinin Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı. Bozkurt, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dileyerek özel güvenlik çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

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