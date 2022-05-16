Vali Bilgin, veda gecesinde duygusal anlar yaşadı - Haberler

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Vali Bilgin, veda gecesinde duygusal anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Yerel
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Vali Bilgin, veda gecesinde duygusal anlar yaşadı Kırklareli Valiliği görevinden Şırnak Valisi olarak atanan Osman Bilgin için veda yemeği düzenlendi.

KIRKLARELİ (İHA) - Vali Bilgin, veda gecesinde duygusal anlar yaşadı

KIRKLARELİ - Kırklareli Valiliği görevinden Şırnak Valisi olarak atanan Osman Bilgin için veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemekte Bilgin gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık olarak 4 yıldır Kırklareli'nde görev yapan ve Şırnak Valisi olarak atanan Osman Bilgin için veda yemeği düzenlendi. Düğün salonunda düzenlenen yemekte Bilgin masaları tek tek gezerek veda etti. Duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde Vali Bilgin, gözyaşlarına hakim olamadı.

Veda yemeğinde konuşan Bilgin 4 yıldır Kırklareli'nde görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek Kırklareli halkına teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Yerel

Osman Bilgin, Kırklareli, Şırnak, Yerel, Haberler

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