Vali Becel ve Başkan Savran Hatay'da

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Valisi İnci Sezer ile birlikte Hatay İskenderun İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, geçtiğimiz aylarda yaşanan depremlerin ardından Nevşehir ile kardeş kent ilan edilen Hatay'da incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Habil Uluer ve Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile birlikte bu kentte gitti. İlk olarak İskenderun ilçesine giden Vali Becel, Belediye Başkanı Savran ve beraberindeki heyet burada İskenderun İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti.

Vali Becel ve Başkan Savran, yaşanan depremler sonrası Kaymakam Demiryürek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. - NEVŞEHİR