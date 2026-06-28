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Vali Baruş, Narman'da Şehit Ailesi ve Gaziye Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Baruş, Narman'da Şehit Ailesi ve Gaziye Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Narman ilçesinde Kıbrıs Gazisi Hüseyin Karaçelik ve Şehit Er Engin Düzavcı'nın ailesini ziyaret ederek devletin şehit ve gazilere olan vefa ve minnet duygusunu vurguladı; ailelerin taleplerini dinleyerek sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Narman ilçesinde Kıbrıs Gazisi Hüseyin Karaçelik ve Şehit Er Engin Düzavcı'nın ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe programı kapsamında şehit yakını ve gazi ailesiyle bir araya gelen Vali Baruş, aile fertleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde devletin, şehitlerin emanetlerine ve kahraman gazilere duyduğu vefa ile minnet duygusunun her zaman kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Baruş, şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahiptir."

Ziyaret ettiği ailelerin taleplerini dinleyen Vali Baruş, kendilerine sağlık, huzur ve esenlik temennilerinde bulundu. Şehit Er Engin Düzavcı'nın ailesi ve Kıbrıs Gazisi Hüseyin Karaçelik, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissetmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Aydın Baruş'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaret programı, iyi dilek ve dualarla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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