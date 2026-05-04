Vali Baruş'tan göç ve güvenlik mesaisi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aşkale Geri Gönderme Merkezleri ve GÖKSEM'de incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezi Sağlık Ekiplerini Destekleme Merkezi'ni (GÖKSEM) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında merkezlerde kapsamlı inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Baruş, merkezlerin işleyişi, sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetlere dair yetkililerden detaylı brifing aldı. Göç yönetimi konusundaki hassasiyetini dile getiren Baruş, merkezlerin modern standartlara uygun şekilde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Uygulama noktasında denetim

Vali Aydın Baruş, merkez ziyaretlerinin ardından Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Aşkale uygulama noktasını da ziyaret etti. Denetim ve kontrolleri yerinde inceleyen Baruş, görevli emniyet ve jandarma personelinden sahadaki çalışmalar hakkında bilgi alarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Baruş'a ziyaretleri sırasında Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı