Haberler

Vali Baruş'tan göç ve güvenlik mesaisi

Vali Baruş'tan göç ve güvenlik mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aşkale Geri Gönderme Merkezleri ve GÖKSEM'de incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aşkale Geri Gönderme Merkezleri ve GÖKSEM'de incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezi Sağlık Ekiplerini Destekleme Merkezi'ni (GÖKSEM) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında merkezlerde kapsamlı inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Baruş, merkezlerin işleyişi, sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetlere dair yetkililerden detaylı brifing aldı. Göç yönetimi konusundaki hassasiyetini dile getiren Baruş, merkezlerin modern standartlara uygun şekilde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Uygulama noktasında denetim

Vali Aydın Baruş, merkez ziyaretlerinin ardından Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Aşkale uygulama noktasını da ziyaret etti. Denetim ve kontrolleri yerinde inceleyen Baruş, görevli emniyet ve jandarma personelinden sahadaki çalışmalar hakkında bilgi alarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Baruş'a ziyaretleri sırasında Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı
Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Takımına gözyaşlarıyla veda etti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı