Vali Balcı : "1,5 milyon kitabı Vanlılarla buluşturduk"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 1,5 milyon kitabı Vanlı çocuk ve gençlerle buluşturduklarını söyledi.

Van genelinde 13 kütüphaneye yeni alınan kitapların tanıtımı Van İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Tanıtım programında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Balcı, 13 ilçe halk kütüphanesine yeni kitaplar alındığını belirtti. İl ve ilçe halk kütüphanelerinde daha önce 236 bin civarında kitabın olduğunu hatırlatan Vali Balcı, "Valiliğin ve Van Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla bir o kadar kitap da biz temin ettik. Buradaki amacımız çocuk ve gençlerimize katkı sağlamaktır. Çünkü kitap bir kültürdür. Dünyanın ve Türkiye'nin yazarlarının kitaplarını da temin ettik. Kütüphanelerimiz kitap varlığı ve zenginliği açısından Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden biri oldu. Ayrıca 13 bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Yine bir il halk ve çocuk kütüphanesi için ihaleye çıktık. Bitirdiğimizde çocuklara çok katkı sağlayacak" dedi.

"İnsanlar kitap okuyarak hayal dünyalarını genişletebilir"

Şu ana kadar 250 zenginleştirilmiş kütüphaneyi okullarda yaptıklarını dile getiren Balcı, "Ayrıca 1,5 milyona yakın kitabı Van'ımızın çocuklarıyla, gençleriyle buluşturduk. Bunların semerelerini ileride Vanlı çocuklarımız ve gençlerimiz alacak. Ben kitap dostu bir vali, idareci olarak çocukları, gençleri, özellikle kadınları kitapla buluşturmaktan, onların yeni bilgiler öğrenmelerinden büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü insanlar kitap okuyarak hayal dünyalarını genişletebilir ve daha güzel düşünebilirler. Kitap okumak boş zaman işi değil, özel emek verilmesi gereken, zaman ayrılması gereken bir iştir. Bütün genç ve çocukları kitap okumaya davet ediyorum" diye konuştu.

Programa VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu da katıldı.