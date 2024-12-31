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Vali Ayyıldız, Bursa'daki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Vali Ayyıldız, Bursa'daki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yeni yılda güvenlik güçlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını ve mübarek üç aylarını kutladı. Yılbaşı dolayısıyla görev başında bulunan ekiplere kolaylıklar diledi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yeni yılda vatandaşların huzuru için çalışan güvenlik güçlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını ve mübarek üç aylarını kutladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ilk olarak Gemlik Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Birimini ziyaret etti. Ardından Engürücük Mevkii Müşterek Yol Kontrol Noktasına geçen Ayyıldız, görevli ekiplerle bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretlerine Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığında devam eden Vali Ayyıldız, daha sonra Bursa Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezine geçti. Burada şehrin güvenlik koordinasyonuna dair incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Merinos Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Ayyıldız, yılbaşı dolayısıyla görev başında bulunan personele kolaylıklar dileyerek yeni yılın ve mübarek üç ayların sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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