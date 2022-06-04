Vali Ayhan, turizm bölgelerini inceledi - Haberler

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Vali Ayhan, turizm bölgelerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ayhan, turizm bölgelerini inceledi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Haleplibahçe ve Kale Eteği bölgesinde müze ziyaretleri gerçekleştirdi, ardından tarihi alanlarda incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Haleplibahçe ve Kale Eteği bölgesinde müze ziyaretleri gerçekleştirdi, ardından tarihi alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, gün içerisindeki yoğun temaslarını akşam saatlerinde tarihi ve turistlik alanlara yönelik ziyaretiyle sürdürdü. İlk olarak Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzesi olan Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'ni gezen Vali Ayhan, tarihi eserler ile ilgili bilgiler aldı. Müze girişinde çocuklarla bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Vali Ayhan, yaklaşan yaz tatili öncesi 'bol bol kitap okuma' öğütün de bulunarak çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi. Göbeklitepe'nin minyatür çalışmasının olduğu alanda yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın her alanda eşsiz bir şehir olduğunu söyledi. Görev süresi boyunca turizm çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Vali Ayhan, özellikle günübirlik ziyaretlerin değil, kalıcı ve uzun süreli turist ziyaretlerini Şanlıurfa için planladıklarını ifade etti.

Vali Ayhan ve beraberindeki heyet müze ziyaretlerinin ardından tarihi Urfa Kalesine geçerek burada bir dizi incelemelerde bulundu. Alanda son dönemlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, güzergahında vatandaşlarla bol bol bir araya gelerek de turizme yönelik talep ve önerileri dinledi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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