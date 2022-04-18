Vali Ayhan Paskalya Bayramında Hristiyan ailenin misafiri oldu - Haberler

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Vali Ayhan Paskalya Bayramında Hristiyan ailenin misafiri oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ayhan Paskalya Bayramında Hristiyan ailenin misafiri oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, evlerinde ziyaret ettikleri Koçak ailesinin ve tüm Hristiyan vatandaşların 17 Nisan Paskalya Bayramlarını kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, evlerinde ziyaret ettikleri Koçak ailesinin ve tüm Hristiyan vatandaşların 17 Nisan Paskalya Bayramlarını kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Hristiyan 17 Nisan Paskalya Bayramı dolayısı ile Şahin Koçak'ın evinde misafirleri oldu. Ayhan çifti Koçak ve ailesinin ve tüm Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı. Ayhan haşlanmış yumurta tokuşturup Paskalya çöreği yiyerek aile ile sohbet etti. Koçak ailesi ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken Ayhan, farklı din ve inançların kardeşliğine de vurgu yaptı. Ayhan, "Bugün Hristiyan komşularımızı ziyaret ederek Paskalya Yortusu'nu kutladık. Bu günün dünyada barış ve mutluluğa vesile olmasını diliyorum" dedi. - SİVAS

Vali Ayhan Paskalya Bayramında Hristiyan ailenin misafiri oldu

Vali Ayhan Paskalya Bayramında Hristiyan ailenin misafiri oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Salih Ayhan, Hristiyan, Paskalya, Sivas, Yerel, Haberler

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