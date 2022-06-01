Vali Ayhan Mehmetçik ile birlikte ağaç dikti - Haberler

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Vali Ayhan Mehmetçik ile birlikte ağaç dikti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ayhan Mehmetçik ile birlikte ağaç dikti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, il temasları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçikle yemek yedi ardından ağaç dikimi gerçekleştirerek tüm Şanlıurfa halkını yeşile duyarlılığa davet etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, il temasları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçikle yemek yedi ardından ağaç dikimi gerçekleştirerek tüm Şanlıurfa halkını yeşile duyarlılığa davet etti.

Vali Salih Ayhan, gün içerisindeki yoğun programını İl Jandarma Komutanlığı ziyareti ile sürdürdü. Komutanlıkta şeref defterini imzalamasının ardından Tuğgeneral Metin Düz'den inşaat çalışmaları devam eden yeni hizmet binası ve kampus alanın hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, daha sonra Mehmetçik ile birlikte öğlen yemeğine katıldı. Yemekte Mehmetçikle bol bol sohbet ederek ailelerine selamlar ileten Vali Ayhan ardından Karaköprü ilçesinde devam eden İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu. Fiziki gerçekleştirme ile ilgili bilgiler alan Vali Ayhan, programına fidan dikimi ile devam etti. Dikimi gerçekleştirerek fidana can suyunu veren Vali Ayhan, yeşil alan duyarlılığının tüm şehir genelinde hakim olması dileklerini ileterek vatandaşları bir kez daha ağaç dikim çalışmalarına aktif katılıma davet etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı Salih Ayhan Şanlıurfa Mehmetçik Yerel Haberler

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