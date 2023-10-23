Vali Aygöl şehit ailesinin acısını paylaştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 7 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Kazım Esmer'in ailesini ziyaret etti.

2016 yılında özel harekat polisi olarak görev yapan Kazım Esmer, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan şehidin ailesini Vali Aygöl ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Vali Aygöl'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti. Şehit babası Mehmet Esmer'in sözleri karşısında duygulanan Vali Aygöl, "Mehmet amcamın söyledikleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Rabbim bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK