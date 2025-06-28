Vali Aydoğdu, Ekecik Köyü'nü Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu, Ekecik Köyü'nü Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesine bağlı Ekecik köyünü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları dinleyip köyün ihtiyaçları için gerekli talimatları verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve beraberindeki birim amirleriyle birlikte Refahiye ilçesine bağlı Ekecik köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Fevzi İkinci ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Aydoğdu, köy sakinlerinin ilettiği talep, öneri ve sorunları dinledi. Köyün ihtiyaçlarını yerinde değerlendiren Aydoğdu, vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Vali Aydoğdu, köyün gelişimine katkı sağlayacak adımların titizlikle takip edileceğini ve aktarılan konuların çözümü için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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