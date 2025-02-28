Vali Aydoğdu'dan Ramazan Mesajı: Birlik ve Kardeşlik Ayı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Ramazan ayı; ruh ve gönül dünyamızın ferahlık bulduğu, kardeşliğimizin pekiştiği, dayanışma bilincimizin güçlendiği, iyiliklerin çoğaldığı aydır" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Ramazan ayı; oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı, inananların kendi içerisinde muhasebe yaptığı, nefsini terbiye ettiği ve sonunda da bayrama eriştiği önemli bir aydır.

Ramazan ayı; ruh ve gönül dünyamızın ferahlık bulduğu, kardeşliğimizin pekiştiği, dayanışma bilincimizin güçlendiği, iyiliklerin çoğaldığı aydır.

Ramazan ayı; aynı zamanda birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Kardeşlerimizin yaralarını sarmak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüp gönüllerine dokunmak, zengin-fakir; genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve kardeşliğimizi daha anlamlı hale getirecek ve daha da güçlendirecektir.

Yüce Allah'tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran 11 ayın sultanı Ramazan ayının kıymetli hemşehrilerimize, aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.

Hayırlı Ramazanlar!" - ERZİNCAN