Vali Aydoğdu'dan Gazetecilere Teşekkür ve Kutlama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli bir biçimde bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Aydoğdu, konuşmasında doğru habercilik yapmak ve şehrin dinamiklerini koruyup, muhafaza etmek noktasında Erzincan basınını takdir etti. Vali Aydoğdu, "Gazeteci halkın hafızasıdır. Tarihe, bugüne ve geleceğe not düşmektir gazetecilik. Erzincan basını bu işi güzel bir şekilde yapmaya gayret ediyor" dedi.

Öte yandan Erzincan genelinde gazetecileri bilgilendiren Aydoğdu, son 1 yıl içerisinde Erzincan'da kasten adam öldürme, kapkaç ve yan kesiciliğin olmadığını kaydetti. Aydoğdu, "Bizim bütün amacımız Erzincan'ın ruhuna yakışacak şekilde tüm suçlarda sıfıra yaklaşmaktır. Eğer birbirimize inanırsak ve vatandaşlara samimi şekilde bunların topluma zarar verdiğini anlatabilirsek Erzincan bunu başaracaktır. Ben Erzincanlı hemşerilerimize, emniyetimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN