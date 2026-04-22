Haberler

Vali Aydoğdu: "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılını kutlarken, çocuklara olan güveni vurguladı ve eğitim imkanlarının artırılmasına dikkat çekti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aydoğdu, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasının, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki İstiklal Mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Aydoğdu, milletin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğu yeni bir devletin temellerini attığını kaydetti.

Aydoğdu, 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ifadesi olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

Mesajında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylara da değinen Aydoğdu, hayatını kaybedenler için rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Çocuklara seslenen Aydoğdu, onların milletin umudu ve ülkenin aydınlık yarınları olduğunu belirterek, en iyi şartlarda eğitim almaları ve güven içinde yetişmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Aydoğdu, mesajının sonunda başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, çocukların ve milletin bayramını kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

