Vali Aydoğdu, Binali Yıldırım Çok Amaçlı Salon İnşaatını Ziyaret Etti

ERZİNCAN (İHA)-Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesinde yapımı devam eden Binali Yıldırım Çok Amaçlı Salon inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve beraberindeki birim amirleriyle birlikte inşaat alanını ziyaret eden Vali Aydoğdu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Refahiye Kaymakamlığı koordinesinde ilçeye kazandırılan ve konferans, düğün, toplantı gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Binali Yıldırım Çok Amaçlı Salonu'nun bölge halkı için önemli bir hizmet olacağını belirten Vali Aydoğdu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek inşaatın hayırlı olmasını diledi.

Ziyaret kapsamında Vali Aydoğdu, salonun fiziki durumu ve ilerleme süreci hakkında da değerlendirmelerde bulundu. - ERZİNCAN