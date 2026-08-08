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Vali Aydoğdu, başarılı karatecileri makamında kabul etti

Vali Aydoğdu, başarılı karatecileri makamında kabul etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate müsabakalarında başarılı olan sporcular Halime Zümra Albayrak, Zehra Buse Yılmaz ve Zeynep Sude Yılmaz'ı makamında ağırladı. Daha önce söz verdiği karate kıyafetlerini takdim eden Vali, genç sporcuları kutlayarak Türkiye Şampiyonası finallerinde başarılar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate 1. Etap 6. Grup Müsabakalarında Erzincan'ı başarıyla temsil eden sporcuları makamında kabul etti.

Değer Erzincan Projesi kapsamında yetişen sporcular Halime Zümra Albayrak, Zehra Buse Yılmaz ve Zeynep Sude Yılmaz, Vali Aydoğdu tarafından ağırlandı.

Daha önce yolda karşılaştığında genç sporculara hediye sözü veren Aydoğdu, elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları kutlayarak söz verdiği karate kıyafetlerini takdim etti.

Gençlerin azmi ve başarısıyla gurur duyduğunu belirten Vali Aydoğdu, sporculara Türkiye Şampiyonası finallerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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