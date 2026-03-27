Vali Baruş'tan vefa ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un yetiştirdiği kıymetli alimlerden Veli Velioğlu Hoca Efendi'yi ziyaret etti.

Konu ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Erzurum'un manevi dinamiklerinden, ilim ve irfan ehli şahsiyetlerinden olan Veli Velioğlu Hoca; hayatını toplumun manevi değerlerine hizmete adamış, yetiştirdiği talebeler ve bıraktığı eserlerle gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. İlim, ahlak ve hikmetle yoğrulmuş bir ömür süren Veli Velioğlu Hoca, Erzurum'un kadim irfan geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olarak derin izler bırakmıştır" denildi. - ERZURUM

