Haberler

Vali Aydın Baruş; '12 Mart Erzurum'un kurtuluş bayramı kutlu olsun'
Güncelleme:
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Baruş, mesajında şunları kaydetti; "Bugün, esaret zincirlerinin parçalanıp ve "hürriyet" güneşinin Palandöken'in zirvelerinden Anadolu'yu selamladığı o şanlı günün; Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutlamanın derin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 12 Mart 1918; sadece bir şehrin işgalden kurtuluşu değil, küllerinden doğan bir milletin topyekün şahlanışının sembolüdür. Binlerce yıllık tarihi boyunca medeniyetlerin beşiği olan bu kadim topraklar, 108 yıl önce imkansızlıklar içinde dahi eğilmemiş, sarsılmaz bir iman ve "Dadaş" vakarıyla kıyam etmiştir.

Erzurum, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'e giden yolun en stratejik durağı, istiklal meşalesinin tutuşturulduğu yerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün riyasetinde toplanan Erzurum Kongresi'nde tüm dünyaya ilan edilen "Vatan bir bütündür, parçalanamaz!" kararı, bugün de birliğimizin ve dirliğimizin en büyük teminatıdır. Dadaşın ruhunda esaret, mayasında teslimiyet yoktur. Bu toprakların insanı bilir ki vatan; uğruna can verilerek kutsal bir emanet olarak devralınan en yüce değerdir.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; Nene Hatunların, Kazım Karabekirlerin ve aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu bu kutsal mirası, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Erzurum; bugün de bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte; eğitimiyle, tarımıyla, kış turizmiyle ve yükselen teknolojisiyle Türkiye Yüzyılı'na damgasını vurmaktadır.

Geleceğimizin Teminatı Sevgili Gençler, Sizler; Nene Hatunların, İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve Alvarlı Efelerin torunlarısınız. Bu kurtuluş destanı sizlere bırakılmış bir onur mirasıdır. Sizden beklentimiz; bu köklü tarihten aldığınız ilhamla ülkemizi bilimde, teknolojide ve her alanda en ileriye taşımanızdır. Unutmayınız ki; güçlü milletler, geçmişlerinden aldıkları güçle geleceği inşa ederler. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. 12 Mart Erzurum'un Kurtuluş Bayramı kutlu olsun" - ERZURUM

