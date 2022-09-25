Vali Ayaz ve Rektörü Çiftçi'den Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürüne ziyaret

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin stratejik planında öngördüğü amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için devletimizce gerekli desteğin verilmesinden kurumum adına memnuniyet duyuyorum" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Rektör Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin hakkında bilgiler aktardı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ankara'nın yanı başında olan Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin gerek ulusal gerekse uluslararası iş birliği ve hareketliliklerini takip ettiklerini ve bundan da son derece memnun olduklarını ifade etti. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin her geçen gün büyüdüğünü, mevcut ve yeni açılan bölümler ile programların ülkenin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda nitelikli insan sermayesine katkı yapacağına inandıklarını söyleyen Genel Müdür Şentürk, bu yönüyle Türk yükseköğretiminin amaçlarına hizmet eden ÇAKÜ' ye tüm desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ziyarette konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise Çankırı'nın tüm yönleriyle kalkınması için gayret gösterdiklerini ve bu amaca katkı sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni gördüklerini belirtti. Vali Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni ve öğrencilerini birçok konuda desteklediklerini, bu yıl yapılan kapasite artırma neticesinde öğrencilerin barınma taleplerinin tamamını karşıladıklarını da ifade etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Rektör Çiftçi, "Yüksek Öğretim Kurumları AR-GE çalışmaları, teorik ve uygulamalı faaliyetleri, kültürel ve sosyal projeleri ile ülkeye katkı sağlayan teşekküllerdir. Üniversitelerce üretilen bilgi ve teknoloji ülkenin kalkınmasına öncülük etmesinin yanı sıra kültürel ve sosyolojik manada toplumun refahına da katkı sağlamaktadır. Böylelikle uluslararası rekabet edilebilirliğimizin gelişmesinde rol oynayan kurumların başında gelmektedirler. Bu çerçevede, üniversitelerin kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yapmış oldukları çalışmalar hem bugün hem gelecek için önemli bir unsurdur. ÇAKÜ de bu amaçlar doğrultusunda akademik ve idari manada belirlediği strateji ve hedefleri gerçekleştirmeyi önceleyen bir üniversitedir. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin stratejik planında öngördüğü amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için devletimizce gerekli desteğin verilmesinden kurumum adına memnuniyet duyuyorum. Ahilik ahlakıyla mayalanmış, Yaren kültürü ile yoğrulmuş, Türkiye'nin en güvenli ve temiz havasına sahip olan Çankırı, tüm dinamiklerle birlikte gelecekte daha cezbedici bir yer olacaktır. Üniversitemize her alanda destek veren Sayın Valimize ve Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANKIRI