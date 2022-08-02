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Vali Atay, işleme sanatkarı Dilber'in ürünlerini inceledi

Vali Atay, işleme sanatkarı Dilber'in ürünlerini inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ardiye olarak kullandığı alanı atölyeye çeviren tamamı el işçiliği, Türk motifinin en güzel örneklerini taşıyan ürünler üreten Kültürel Miras Taşıyıcısı Kültür Bakanlığı İşleme Sanatkarı Fatma Dilber'i Vali Cevdet Atay atölyesinde ziyaret etti.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de ardiye olarak kullandığı alanı atölyeye çeviren tamamı el işçiliği, Türk motifinin en güzel örneklerini taşıyan ürünler üreten Kültürel Miras Taşıyıcısı Kültür Bakanlığı İşleme Sanatkarı Fatma Dilber'i Vali Cevdet Atay atölyesinde ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kazukoğlu Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kültür Bakanlığı İşleme Sanatkarı Fatma Dilber'i atölyesinde ziyaret etti.

Fatma Dilber, sır üstü dekor, el işlemesi nakış, çeyizlik ürünlerin tamamını kadınların işlediğini ve birçok kişiye de ekmek açtıklarını söyledi.

"25 kadından destek alıyoruz"

Osmanlı motiflerinin işlendiği sır üstü dekorlar ile geleneksel nakışların dünyada büyük ilgi gördüğünü, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından talep geldiğini belirten Fatma Dilber, "Bizim çalışmamız da yeterli gelmiyor, 25 kadından daha destek alıyoruz. Evlerinde nakış yapan kadınlardan çeyizlik ürün temin ediyoruz. Onları bir şirket yapısı altında yasallaştırıp sanal pazar yerlerinde satışını yapıyoruz" diyerek bilgi verdi.

Kültür Bakanlığı tarafından sanatçı olarak kabul edilmesini sağlayan nakış işlemeciliğinin aileden gelen bir miras olduğunu söyleyen Fatma Dilber, "Aileden gelen kültürel mirasım. Önce annem ve anneannemden, daha sonra farklı hocalardan farklı tekniklerle dersler alarak geliştirdiğim işlemecilik sanatı. O benim için ayrı bir aşk, onu ayrı tutuyorum. Geleneksel nakışlarımızla, geleneksel desenlerimizle ilgileniyorum

Vali Atay ürünlere hayran kaldığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

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