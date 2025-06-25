Vali Aslan, Çakmak ailesine taziyede bulundu

Vali Aslan, Çakmak ailesine taziyede bulundu
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Düzce Valisi Sayın Selçuk Aslan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Abdürrahim Çakmak için ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce Valisi Sayın Selçuk Aslan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Abdürrahim Çakmak için ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kiremitocağı Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette, merhum gazinin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Aslan, vatan uğruna fedakarca hizmet etmiş bir kahramanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Vali Aslan, "Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları vatan yapan en kıymetli değerlerimizdir. Merhum gazimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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