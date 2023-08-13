Vali Ali Fuat Atik, Denizli'ye veda etti Valiler Kararnamesi'yle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, düzenlenen törenle kente veda etti.

Vali Ali Fuat Atik, Denizli'ye veda etti

DENİZLİ - Valiler Kararnamesi'yle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, düzenlenen törenle kente veda etti.

10 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi'yle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak Atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, düzenlenen vedalaşma programıyla kente veda etti. Kent protokolünün tamamı ve vatandaşların katıldığı programda Vali Atik, bütün katılımcılarla tek tek sarılıp kucaklaştı. Kendisinin herkese hakkını helal ettiğini söyleyen Vali Atik, herkesin de kendisine haklarını helal etmesini istedi. Herkesle vedalaşan Vali Atik, arabasına binerek kentten ayrıldı.