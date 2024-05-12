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Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü kapsamında şehit annelerini ziyaret etti

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü kapsamında şehit annelerini ziyaret etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü kapsamında şehit annelerini ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte şehit Ali Kurt ve şehit Naci Çiftçi'nin (Sözer) ailelerini ziyaret etti. Şehit annelerine başsağlığı dileklerini ileten Çelik, Anneler Günü'nün önemine vurgu yaptı. Şehit anneleri ile sohbet eden Vali Çelik, başta tüm şehit anneleri olmak üzere evladını özveri ve fedakarlık ile yetiştiren bütün annelerin Anneler Günü' nü kutladı.

Vali Ali Çelik'in kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri ise Vali Çelik'e teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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