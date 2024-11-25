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Vali Aksoy Öğretmenler Günü kutlama programına katıldı

Vali Aksoy Öğretmenler Günü kutlama programına katıldı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Daha sonra şehit öğretmenler adına hazırlanan videonun seyredilmesiyle devam eden programda, Eskişehir'deki müzik öğretmenlerinden oluşan koro Türk halk müziğinin sevilen şarkılarından oluşan kısa bir konser verdi.

"Sizler, geleceğimizi inşa ediyorsunuz"

Öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en kutsal ve ölümsüz mesleği olduğunu ifade eden Aksoy, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister." diyerek ülkemizin geleceğini öğretmenlerimize emanet etmiştir. Böylesine önemli bir sorumluluğu ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında her türlü zorluğa göğüs gererek fedakarca yapan öğretmenlerimiz en içten saygıyı, minneti ve teşekkürü hak etmektedir. Öğretmenlerimiz, milletimizin varlığına ve bekasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektedir. Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar oluşturan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler; geleceğimizi inşa ediyorsunuz. İçinizdeki bu meslek aşkı, toplum nezdindeki öneminizi ve değerinizi belirlemektedir. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmenimize şahsım, öğrencilerimiz, velilerimiz adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı olması sizin ellerinizdedir."

"Hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge ve fedakar kişilerdir"

Öğretmenlerin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğundan bahseden Vali Aksoy, "Öğretmenlerimizin yeni nesilleri, sorumluluk duygusu gelişmiş, güzel ahlaklı, teknolojiyi kullanan, araştıran, okuyan, hayatı seven iyi nesiller olarak yetiştirmeleri, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Her ülkenin gelişmesi, ilerlemesi, vatandaşlarının potansiyelini harekete geçirebilme gücüne bağlıdır. Bunu sağlayacak olan ise nitelikli eğitimdir, eğitimin temel direği de öğretmenlerdir. Öğretmenler, insandan başlayarak toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge ve fedakar kişilerdir. Sözlerimin sonunda, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizlere ve şahsınızda tüm öğretmenlerimize milletim ve Devletim adına şükranlarımı sunuyorum. Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm eğitim yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında en önemli görevi üstlenerek geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Yeliz öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum. Görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Programda, Tepebaşı Milli Eğitim Şube Müdürlüğü emekli şube müdürü Yaşar Temur emekli öğretmenler adına bir konuşma yaptı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninden sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına ise Beden Eğitimi öğretmeni Gülsena Karakuyulu Ertunç konuştu.

Vali Aksoy, programın sonunda yıl içinde emekli olan öğretmenlerin 'Hizmet Şeref Belgeleri'ni takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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